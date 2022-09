Pregi e difetti della tassa europea sugli extraprofitti

L’Unione europea sembra intenzionata ad armonizzare i prelievi sugli extraprofitti, dato che fino a questo momento gli stati membri sono andati in ordine sparso, un po’ come era accaduto con le imposte sui servizi digitali. L’armonizzazione riguarderebbe il calcolo della base imponibile nonché l’aliquota del prelievo, che gli stati dovrebbero fissare in misura almeno pari al 33 per cento. Nella proposta della Commissione europea circolata in questi giorni si parla di un “contributo di solidarietà” temporaneo, espressione eufemistica per designare una vera e propria imposta straordinaria, applicabile per il solo 2022.

