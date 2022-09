Il super ministro Daniele Franco. Indagine sul metodo

L’ultimo decreto, detto Aiuti ter approvato venerdì, un po’ come l’ultimo metrò nel capolavoro di François Truffaut, dovrebbe metterci al riparo dalle rappresaglie della storia. Nel film bisognava sfuggire alla Gestapo che occupava Parigi, nella realtà di oggi dobbiamo uscire dalle grinfie di Gazprom. Al pari del penultimo decreto, aiuti bis, tornato dalla Camera al Senato, si offrono rifugi, non soluzioni. Poi toccherà a qualcun altro, forse a Giorgia Meloni. Dal 13 febbraio 2021 a oggi sono stati varati provvedimenti a raffica prima per tamponare la pandemia, poi per reagire all’inflazione e al caro bollette. Un calcolo approssimativo arriva a 160 miliardi di euro, compresa la manovra economica di 32 miliardi varata con la legge di bilancio dello scorso anno e le indicazioni che vengono dal Def (Documento di economia e finanza). Si tratta di quasi dieci punti di prodotto interno lordo spesi pur contenendo il deficit, aumentando la crescita e riducendo il debito sul pil. Un miracolo? Può darsi, ma prima di ricorrere alle forze sovrannaturali, meglio guardare alle forze del tutto naturali di un civil servant appartato, severo e silenzioso come le sue montagne, grande conoscitore della finanza pubblica.

