Guerra di Putin e transizione, quanto costa uscire dal petrolio

Cara Europa, fermati. Le tue sanzioni ci hanno imposto gravi danni, ma l’embargo totale farà male a entrembi. Per tanto e tanto tempo. “Le guerre possono finire presto, ma dopo aver distrutto il duro lavoro di generazioni. Non ha alcun senso”. Vagit Alekperov, l’oligarca che ha il petrolio nel sangue, fino a un mese fa alla guida del colosso russo Lukoil, scende così in campo, con toni alla Tolstoi, per sottolineare che “l’Europa non può fare a meno del petrolio russo”. Ma non ci vuol molto a capire che il vero destinatario dell’intervista al Financial Times è il Cremlino che ha cercato invano, anche con il gesto delle dimissioni, di convincere a non lasciarsi trascinare dall’illusione di una guerra breve.

