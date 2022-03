La Bce naviga a vista

"Qualsiasi adeguamento dei tassi di interesse avverrà in un momento successivo rispetto al termine degli acquisti netti e sarà graduale”. Ieri dalla Bce non era previsto che uscisse nessuna decisione operativa, solo il Bollettino economico, nel quale viene segnalato il “rischio estremo derivante da un ulteriore inasprimento delle tensioni del conflitto russo-ucraino”. Rischio che potrà essere duplice: ancora più inflazione, e minore o “compromissione” della ripresa post Covid. Tutto giusto, anzi ovvio, eppure poche settimane fa la stessa Bce aveva indicato una stretta sui tassi subito dopo la fine degli acquisti netti del Quantitative easing prevista nel terzo trimestre 2022, “a patto che le prospettive d’inflazione non si indeboliscano”. Ora Christine Lagarde non cambia tattica – anzi, si insiste sulla massima flessibilità e mani libere in questa situazione – ma non indica nessuna strategia. Ancor meno aggiungendo che “il futuro corso della pandemia continua a rappresentare un importante fattore di rischio”.

