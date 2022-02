Più pagamenti digitali è possibile? Dietro l'accordo tra Poste e la ex Lottomatica

Mai come oggi la frontiera digitale è strategica, così l’ad di Poste italiane (azienda quotata con il 60 per cento del Tesoro) annuncia l’acquisizione del 100 per cento di Lis holding da International game technology per 0,7 miliardi. Operazione autofinanziata che garantisce una rete di 54 mila punti vendita con servizi di pagamento dei bollettini, carte prepagate, ricariche di telefonia, voucher ed altre soluzioni per esercenti ed imprese. Si tratta della ex Lottomatica mentre Igt è di proprietà De Agostini. Ha una piattaforma digitale proprietaria con economie di scala, tecnologie e competenze. Nel 2021 ha generato un fatturato di circa 228 milioni ed un margine operativo lordo di circa 40 milioni. Nel nuovo piano industriale di Poste c’è una rivoluzione hi-tech con l’ingresso in forze nel mercato dei pagamenti digitali decentrati, mentre per gli uffici tradizionali è prevista la trasformazioni in centri multiservizi: quelli tradizionali di corrispondenza e finanza, desk riservati alle pratiche delle piccole e medie imprese ed anche spazi per il coworking, gli uffici prenotabili a rotazione.

