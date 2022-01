La scimmia annoiata ma preziosa e i vip scatenati con gli Nft

Al di là delle prospettive di profitto immediato, alcuni endorsement di peso ai Non-Fungible Token sembrano seguire le logiche di un accordo pubblicitario. In Italia il fenomeno procede a rilento

Martedì scorso Paris Hilton è stata ospite del Tonight Show condotto dal comico statunitense Jimmy Fallon. A un certo punto, l’erede del patrimonio degli Hilton ha cominciato a parlare di Nft, i Non-Fungible Token al centro di una recente caccia all’oro nel settore crypto. Più precisamente, ha parlato di “scimmie”. Il riferimento era a una serie di particolare successo, il “Bored Ape Yacht Club”, che ha spinto molti utenti a spendere una fortuna per la “proprietà” di una scimmia personalizzata in stile cartoon. Fallon, in preda a un entusiasmo invero poco convincente, ha risposto che anche lui aveva una scimmia di quel tipo. Gelo. Se siete fan del silenzio imbarazzante, potete recuperare il tutto su YouTube (un sito di news ha definito lo spezzone “i 77 secondi più lunghi di sempre”).