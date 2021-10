Fino a quando Orcel ballerà da solo?

A dispetto di chi pensa che la trattativa con il Mef su Mps sia solo congelata, l’ad di Unicredit, Andrea Orcel, ha detto ieri che Siena è “una finestra di opportunità che si è chiusa”. Una risposta netta alle domande degli analisti durante la presentazione dei risultati dei primi nove mesi del 2021, superiori alle attese in termini di utili, ricavi e minor costo del debito. Risultati che rappresentano una svolta positiva rispetto al 2020, anno di forte contrazione dei margini ma anche caratterizzato dalla pulizia di bilancio avviata dal precedente amministratore Jean Pierre Mustier prima di uscire di scena con la fama di chi non ha voluto fare accordi con il governo su Mps. Orcel, invece, si è seduto al tavolo con il Mef, ha condotto una lunga trattativa facendo emergere quella che è la questione di fondo: le condizioni per l’acquisto del Monte sono improponibili a un operatore di mercato che non voglia rischiare di bruciare capitale proprio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE