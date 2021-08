Pnrr tra euforia e realtà

L’Italia corre (tanto che vince persino i 100 metri alle Olimpiadi). L’Italia salta gli ostacoli (e prende la medaglia d’oro nell’alto). L’Italia compete (nel calcio è prima in Europa dopo aver ricacciato gli inglesi oltre Manica). L’Italia cresce (oltre il 5 per cento quest’anno, più della Francia e della Germania). L’Italia ha un super capo del governo (e chi più di Supermario?). Ok, ma l’Italia ha un debito pubblico da capogiro (2.700 miliardi di euro secondo in valore nominale dopo quello francese, ma pari al 160 per cento del pil rispetto al 116 della Francia), viene da anni di stagnazione economica, i suoi buoni del Tesoro sono valutati con tre B, di poco sopra i titoli spazzatura, il differenziale tra i Btp decennali e i Bund tedeschi, anche se è molto inferiore rispetto al passato, resta elevato: ieri 2 agosto veniva dato in discesa a quota 104,6 punti base (cioè 1,046 per cento), tuttavia la Francia è 30, l’Irlanda a 45. Ciò vuol dire che chi compra un Btp pretende un rendimento maggiore per compensare il rischio. Dunque, esiste ancora il rischio Italia.

