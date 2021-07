La prossima mossa anti Cina di Draghi passerà dall'acciaio

A Terni, la ThyssenKrupp in cerca di compratori. Offerte dalla Cina. Ma il governo ha un altro piano. Far rinascere la Finsider?

L’ipotesi circola già da tempo, fin dalla defenestrazione dei Riva dall’Ilva, ma adesso sta prendendo consistenza: e se il governo facesse rinascere la Finsider? Sì, il colosso siderurgico che faceva capo all’Iri, diviso e privatizzato negli anni ’90, potrebbe essere rimesso insieme: a Taranto lo stato attraverso Invitalia ha investito un miliardo di euro e ha un ruolo predominante, della vecchia Ilva fa parte anche Cornigliano, poi ci sono gli acciai speciali di Terni che la ThyssenKrupp sta vendendo, infine Piombino dove gli indiani di Jindal non cavano un ragno dal buco. Ecco qua, torna l’acciaio di stato, un gran tuffo nel passato anche se in forme diverse, cioè in compartecipazione con i privati, modello Taranto.