Semplificazioni e flessibilità: una “rivoluzione gentile” per l'Italia

La fine del blocco dei licenziamenti generalizzato segna l’avvio concreto dell’exit strategy rispetto alle misure emergenziali per fronteggiare gli effetti della pandemia. La soluzione individuata inoltre consente di togliere dal tavolo un potenziale elemento di tensione sociale che sarebbe deleterio nella fase di accelerazione del ciclo economico. Tuttavia, non bisogna cadere nella distorsione ottica di immaginare che il ritorno graduale alla normalità significhi ripristinare una comfort zone per il sistema delle imprese, soprattutto micro e piccole. Due decenni a crescita zero sono la testimonianza che la pandemia ha soltanto amplificato la sequenza di problemi strutturali che rendono impervio il percorso dello sviluppo economico e sociale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni