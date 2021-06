Ma alla fine chi paga?

L’accordo tra i leader dei sette paesi più industrializzati sull’aliquota minima del 15 per cento è un piccolo passo, ma non è ancora chiaro in quale direzione. Non solo, e non tanto, perché le decisioni prese in seno al G7 non sono giuridicamente vincolanti: bisogna fare ancora molta strada per giungere a un risultato concreto, e questo è un interessante e importante segno che il multilateralismo è ancora vivo, o quasi. Soprattutto, occorre attendere che gli stati scoprano le carte nei fori competenti. Quel che sappiamo è ancora poco. L’accordo si regge su due pilastri. Il primo riguarda la redistribuzione del gettito fiscale: le imprese multinazionali che hanno un margine di profitto globale superiore al 10 per cento dovranno versare nel paese dove hanno venduto i loro prodotti le imposte su una percentuale di almeno un quinto degli utili eccedenti tale soglia. Si tratta di una deviazione significativa rispetto ai princìpi che hanno retto finora il sistema tributario internazionale, secondo cui le imposte si pagano nel luogo dove avviene la produzione. Tuttavia, questa norma dovrebbe riassorbire le tasse sulle transazioni digitali, introdotte – tra gli altri – da Italia, Francia e Gran Bretagna. Il secondo pilastro, quello che ha fatto più discutere, prevede un’aliquota minima del 15 per cento per l’imposta sul reddito d’impresa. Oggi la media Ocse è del 24 per cento. Negli Stati Uniti Donald Trump ha ridotto l’aliquota dal 35 al 21 per cento, ma ora Biden vorrebbe alzare l’asticella fino al 28.

