Le cattive strade di stato

Cassa depositi e prestiti conquista Aspi e si prepara a gestire le autostrade italiane. Ma lo stato oggi come amministra le autostrade che gestisce già? La storia disastrosa della E45 come modello da non imitare

Da Capo Nord a capo sud, da Alta in Norvegia a Gela in Sicilia, attraverso Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Austria, fino a varcare le Alpi come fecero le popolazioni in fuga dalla piccola glaciazione del VI secolo per incappare nella peste di Giustiniano. Ricordi terribili in sintonia con lo spirito di questi tempi ancora cupi, ma, con tutte le differenze del caso, rimandi storici che s’addicono alla via dolorosa, alias strada europea E45, ben 5.190 chilometri pieni di peripezie. Questa volta non è colpa della natura matrigna, ma dell’incuria umana.