Non è estremismo parlare di aperture. Una strada oltre Salvini c'è

I ristoratori hanno protestato davanti al Parlamento per le restrizioni cui sono costretti dalla pandemia. Sono comprensibili le loro ragioni, anche se nulla giustifica gli aspetti violenti che hanno punteggiato la manifestazione e il mancato rispetto delle regole di distanziamento (non è mettendo a rischio la propria e l’altrui salute che si risolve qualcosa). Ma allo stesso tempo è necessario che le autorità offrano una visuale su un futuro più rassicurante, in modo da dare la forza di resistere ancora per un periodo che si spera sia breve. Più in generale dovrebbe essere un impegno comune a tutte le forze rappresentative, politiche e sociali, il rispetto delle regole e la costruzione di una prospettiva.

