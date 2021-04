Ristoratori e commercianti, la protesta davanti al Parlamento

Tafferugli con la polizia, mascherine abbassate. "Sono 14 mesi che non lavoriamo e ci dite che non sappiamo manifestare?"

Si sono riuniti a centinaia, in piazza Montecitorio, per protestare contro le restrizioni relative al contenimento della pandemia in corso. È la rabbia delle categorie di lavoratori più colpite, dagli ambulanti ai ristoratori fino ai commercianti: attimi di tensione, con qualche transenna divelta e manifestanti a contatto con la polizia in tenuta antisommossa. Accanto agli episodi di violenza anche le testimonianze di una situazione sociale disperata: "Sono 14 mesi che non lavoro e non porto da mangiare ai miei figli", un uomo in prima fila si rivolge alle forze dell'ordine, "e voi ci dite che non sappiamo manifestare?"