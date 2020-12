La Francia ci ripensa e ora anche Macron fa il tifo per gli italiens

Parigi pronta a concedere un mese supplementare a Fincantieri per rispondere all'antitrust Ue. Solo ieri sera l'accordo per gli Chantiers de l’Atlantique sembrava ormai saltato

Vuoi vedere che alla fine è Parigi a pregare les italiens di acquistare i Chantiers de l’Atlantique perché nonostante la retorica patriottarda degli attori locali di Saint-Nazaire e il presunto spauracchio cinese agitato da gran parte della politica francese, non c’è nessun piano alternativo, affidabile e solido economicamente, a Fincantieri? Ieri sera, proprio quando l’acquisto dei cantieri navali francesi da parte del colosso della cantieristica italiana sembrava ormai naufragato, Libération ha rivelato che il governo di Parigi è intenzionato a “concedere” un mese supplementare a Fincantieri per rispondere alle perplessità dell’Antitrust europeo e concludere il deal. “Ci orientiamo verso la concessione di un mese supplementare per permettere a Fincantieri di fornire tutti i documenti che la Commissione europea gli ha chiesto”, ha detto una fonte dell’esecutivo francese a Libé. “Il governo vuole ancora che gli accordi conclusi nel 2017 permettano di garantire questo nuovo azionista di riferimento ai Chantiers de l’Atlantique”, ha precisato la stessa fonte.

