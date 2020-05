Fase 2 bancaria

Milano. Tanto rumore per nulla? Non proprio. Il clima negli ambienti di Intesa Sanpaolo il giorno successivo all’avvio dell’istruttoria Antitrust sull’offerta pubblica di cambio su Ubi Banca, che punta a verificare i possibili effetti dell’operazione nei mercati bancario, finanziario e assicurativo italiano, è di relativa tranquillità mista a un certo stupore sul merito dei rilievi avanzati dall’Autorità guidata da Roberto Rustichelli. Se da un lato, infatti, si può considerare l’istruttoria come un “provvedimento dovuto”, che non ostacolerà il compimento dell’offerta...

