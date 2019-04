La prossima crisi italiana non è più questione di se ma di quando

Roma. Secondo Bloomberg, la maggiore fonte di informazione e anticipazione di umori degli investitori mondiali, “tutti sappiamo che la prossima crisi finanziaria dell’Italia è in arrivo, è solo una questione di quando”. Dunque non più solo di quel “se” che il governo gialloverde aveva prima aizzato (quando, ipotizzando di non onorare i debiti verso la Banca centrale europea, produsse il raddoppio dello spread) e poi si è illuso di esorcizzare: come se il differenziale tra Btp e Bund andasse bene...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.