I gialloverdi invocano i gilet gialli

I governo del popolo ha deciso di non badare a spese per dare il proprio contributo a salvare il pianeta. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento del governo al disegno di legge di Bilancio che introduce incentivi e disincentivi all’acquisto di nuove auto sulla base delle emissioni di anidride carbonica. I grammi di CO2₂/km sono solo un altro modo per esprimere i litri di carburante consumati per chilometro, più si consumano carburanti fossili più anidride carbonica si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.