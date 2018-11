Ecco la (de)crescita economica del governo gialloverde

Doveva essere un trimestre a crescita zero, dato di per sé poco allettante, e invece per la prima volta dopo quattordici trimestri positivi, il pil dell'Italia si accompagna con il segno meno e rispetto al periodo precedente diminuisce dello 0,1 per cento. Decimali, direbbe il governo del cambiamento, che però hanno un impatto per l'economia del paese molto più che simbolico. Il dato è stato fornito dall'Istat, che ha aggiornato la precedente stima del 30 ottobre rivedendola al ribasso. Secondo i dati di oggi la variazione acquisita per l'anno in corso è dello 0,9 per cento mentre nelle stime di crescita contenute nella manovra il governo indica un pil dell'1,2 per cento per il 2018.

L’Italia rifà il dito medio alla crescita La tempesta è cominciata. Un indice cruciale (Pmi) certifica il ritorno dell’Italia con il segno meno. La manovra del cambiamento in peggio alimenta la recessione e ci ricorda che la Lega non è diversa da quella che nel 2011 mise ko il nostro paese

Il calo dell'attività economica è dato dalla diminuzione di tutti i principali aggregati della domanda interna, dai consumi finali nazionali (-0,1 per cento) agli investimenti fissi lordi (-1,1 per cento). "La flessione, che segue una fase di progressivo rallentamento della crescita, è dovuta essenzialmente alla contrazione della domanda interna – spiega l'istituto di statistica – causata dal sovrapporsi di un lieve calo dei consumi e di un netto calo degli investimenti, mentre l’incremento delle esportazioni, pur contenuto, ha favorito la tenuta della componente estera. L’input di lavoro è aumentato, nonostante l’andamento negativo dell’attività: le ore lavorate sono cresciute dello 0,5 per cento e le unità di lavoro dello 0,1 per cento". Dal lato dell'offerta di beni e servizi, si registra un andamento congiunturale positivo soltanto per il valore aggiunto dell'agricoltura, cresciuto dell'1,6 per cento, mentre quelli dell'industria e dei servizi sono diminuiti, rispettivamente, dello 0,1 per cento e dello 0,2 per cento.

I dati sui conti economici trimestrali seguono quelli sul lavoro, pubblicati in mattinata. L'Istat segnala che nel mese di novembre sono aumentati i disoccupati, che sono 56 mila unità, con il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 10,6 per cento. Di contro, qualche segnale positivo si intravede nel calo degli inattivi: ci sono cioè più persone che hanno iniziato a cercare lavoro. Con il pil che arretra, tuttavia, potrebbe essere più difficile trovarlo.