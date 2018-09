L’incertezza (non la crescita) per diritto

Passeggiando per il trading floor di Wall Street il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto all’emittente Class/Cnbc di avere incontrato investitori internazionali per spiegare “nei tratti essenziali quello che stiamo facendo” e che “stiamo realizzando delle riforme strutturali” di cui l’Italia ha bisogno “per liberare le risorse economiche per infrastrutture materiali e immateriali”. E’ pregevole la capacità dell’avvocato degli italiani di dare certezze all’estero quando in patria è l’incertezza a spiegare l’azione di governo. Alla vigilia della nota...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.