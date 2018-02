Cosa c'è dietro alle minacce turche nel Mediterraneo

Roma. Le navi da guerra turche hanno minacciato l’uso della forza per fermare un nuovo tentativo dell’imbarcazione per l’estrazione petrolifera Saipem 12000 di raggiungere l’area di mare a sud-est di Cipro dove Eni vorrebbe esplorare riserve di gas. Saipem 12000 era ancorata a circa 50 chilometri dall’obiettivo dal 9 febbraio quando le navi militari turche ne hanno bloccato il passaggio dicendo che stavano conducendo un’esercitazione sul posto. Le perforazioni sono state dunque rimandate e la nave sarebbe ora diretta in...

