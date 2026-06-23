L'anomalia italiana nell'instabilità europea

Succede in Uk, con l’evidente scelta di campo di Reform Uk a favore delle esigenze russe, succede in Germania, basta guardare l’Afd come vota, ad esempio, quando c’è da decidere sul sostegno all’Ucraina. E lo schema, con qualche sfumatura diversa, si applica anche in Francia (dove, però, un partito populista e anti-sistema già esisteva prima dell’arrivo degli influencer del Cremlino e quindi ha un certo margine di libertà, oltre all’ossequio da portare al tradizionale desiderio francese di forza e indipendenza nazionale) e in Spagna. L’Italia, e qui azzardiamo una spiegazione anomala della nostra stabilità, ha il vantaggio di avere i filorussi sia un po’ all’opposizione, sia un po’ in maggioranza e al governo, dove però sono in posizioni che non li mettono in grado di influire se non con qualche provocazione. Sono già lì e così diventano un’arma spuntata, tanto che nello spazio liberato si è infilato Vannacci, creando la prima opposizione di destra e populista, e Vannacci ha una competenza notevole sul potere in Russia e sugli interessi in gioco. Gli altri sostenitori delle tesi che piacciono al Cremlino possiamo trovarli tra alcuni 5 stelle e anche tra qualcuno del Pd, anche loro hanno un effetto destabilizzante attutito proprio perché il tema è trasversale, percorre varie formazioni, e così perde forza politica e perde molta spinta elettorale.