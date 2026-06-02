Trump frena Netanyahu, ma l’asse con Israele resta saldo

Le fonti ufficiali negano lo scontro e anche l’epiteto, parliamo delle parolacce e delle divergenze durante la telefonata tra Trump e Netanyahu, ma quelli più scafati tra gli osservatori della Casa Bianca raccontano che ogni presidente americano ha il suo momento degli insulti telefonici con gli omologhi israeliani e che, poi, però tutto regolarmente rientra, come se non ci fossero stati scontri né insulti. Insomma, il succo è che ora quello che non sa tanto che fare è Trump e che sono vere le voci su un suo intervento per fermare possibili attacchi di terra (con sostegno locale) contro il regime iraniano e sono vere anche le voci secondo le quali avrebbe fermato l’esercito israeliano impedendo di attaccare i nascondigli di Hezbollah a Beirut. Tutto vero, ma tutto, anche, pronto a girare nella direzione indicata dagli scafati di cui parlavamo prima. E cioè verso un probabile riallineamento tra esigenze israeliane e strategia americana. D’altra parte, Hezbollah ha continuato a lanciare missili e droni contro Israele, anche dopo l’intervento con cui Trump ha imposto lo stop alle armi israeliane verso Beirut. Sembra che ci sia una specie di forza di fondo delle cose, cioè degli schieramenti politici e bellici, contro la quale nessuno sforzo diplomatico riesce ad avere effetto duraturo.