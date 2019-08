Cos'è successo nella seconda giornata di consultazioni

A cena o quasi avrete la possibilità di sentire il presidente Mattarella e le sue riflessioni dopo aver ascoltato le forze politiche.

L'intreccio della crisi è molto dentro al Pd ma si dipana anche tra i 5 stelle.



Zingaretti, con i suoi 5 punti più uno, forse senza volerlo, dà anche una possibilità ai grillini per uscire dignitosamente e politicamente dalla situazione in cui anch'essi si trovano molto scomodi. Proporre il metodo del contratto sarebbe stato ridicolo e per dare un senso politico all'alleanza M5S-Pd-LeU il rigore delle condizioni poste può tornare utile. I 5 stelle dovranno pur cominciare a fare politica, come ha cominciato a farlo il presidente del consiglio dimissionario. Lo schermo del contratto ha impedito questa maturazione come anche il pieno e rivendicato populismo leghista impediva al governo uscente di tentare la ricerca di soluzioni nate dal confronto con la realtà. In sostanza ai 5 stelle, questo nuovo dialogo, più politico, offre una possibilità. Perché il partito nato dalla spinta grillina deve darsi un tempo per avere una nuova storia da raccontare ai suoi elettori. E non vale più il gioco dell'antipolitica come non vale la rivendicazione della propria alterità e della rinuncia ad alleanze e perfino al confronto con gli altri partiti. Ormai i 5 stelle sono parte della scena politica e gli accordi con altri li hanno fatti e rifatti per governare. Serve loro un'altra storia, un altro ruolo da darsi e con cui presentarsi agli elettori. A costo di perdere altri pezzi dei gruppi parlamentari. Ma naturalmente tutto o almeno molto passa per la capacità di Davide Casaleggio e in parte di Luigi Di Maio di reinventarsi come politici veri, e questa forse è l'operazione più difficile. Ma, si ripete, è anche l'unica possibilità per un movimento che ha visto finire tra le offese e le derisioni la sua prima avventura di governo. Considerazione da fare a cena: i 5 stelle per anni hanno preso voti insultando il Pd, ma da qualche tempo hanno capito e verificato che quella strategia non portava più voti e che forse serviva un altro bersaglio polemico.

Tutto questo fa parte del gioco.

Di Maio prova con 10 punti molto identitari per i 5 stelle e probabilmente utili a equilibrare, appunto verso la tradizione grillina, la scelta invece discordante con quella tradizione di governo assieme al Pd.

Ancora oggi le parole di Berlusconi dopo il colloquio con il presidente della Repubblica servono a marcare la differenza rispetto alla linea salviniana. Il capo di Forza Italia ha tenuto al centro delle sue richieste sul futuro governo pressoché solo i temi europei, dell'inserimento nella politica europea, del rispetto degli impegni, del dialogo onesto e aperto con i leader europei. E particolarmente con Angela Merkel, alla quale ha attribuito un giudizio sul governo uscente non citato ma, a quanto si è capito, davvero molto pesante.

Salvini ha fatto un comizio solipsistico anche al Quirinale. Ma pur dilungandosi e cincischiando ha cercato di dire ai 5 stelle che lui, tra i no e i sì, riprenderebbe a governare coi 5 stelle.

Comunque qualcosa si è ottenuto in termini politici nell'anno bellissimo ma a rovescio.

