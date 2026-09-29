Anche l’Abruzzo ha i suoi Hobbit

Nuovo appuntamento settimanale di Decoder, la rubrica de Il Foglio dedicata alla cultura pop curata da Gianluca De Angelis. Una mappa per scavare tra novità e classici immergendosi ogni volta in tre consigli tra fumetti, film, serie e giochi. Questa settimana, però eccezionalmente i consigli sono due, con un approfondimento speciale tutto dedicato e collegato alle celebri creature ideate da J.R.R: Tolkien: gli Hobbit, che solo qualche giorno fa hanno festeggiato l’”Hobbit Day”.

Per il mondo del fumetto, ecco “Il grande potere del Chninkel” scritto da Jean Van Hamme e disegnato da Grzegorz Rosiński, pubblicato in Italia da Editoriale Cosmo. Qui ci troviamo in mondo fantastico, tra fantasy e fantascienza, illuminato da due soli e devastato da una guerra apparentemente interminabile, dove tre signori immortali si contendono il dominio del pianeta e dove, in mezzo alle loro battaglie, intere popolazioni esistono soltanto per combattere, servire e morire. Tra queste ci sono i Chninkel: piccoli esseri fragili e ridotti in schiavitù. E basta guardarli per intuire subito una parentela visiva e narrativa con gli Hobbit di Tolkien. Questo è un fumetto fortemente influenzato dall’estetica e dall’immaginario degli anni Ottanta, ma che conserva ancora oggi una modernità sorprendente: da leggere, quindi, se amate Tolkien, ma anche se cercare un modo di fare fantasy originale, sorprendente e anche un po’ fuori dai canoni.

Per il mondo dell’audiovisivo, il consiglio della settimana è un documentario italiano che racconta una storia sorprendente: stiamo parlando de “La mia Anima ha fretta”, diretto da Giuseppe Contarino, opera che mostra la storia della Contea Gentile in Abruzzo e quella del suo fondatore, Nicolas Gentile. Un’esperienza che nasce sì da una diagnosi di leucemia per Nicolas, dalla sua volontà di fare il massimo con il tempo che gli è dato e dal suo amore per Tolkien e per Il Signore degli Anelli, ma che diventa presto molto altro: un luogo dove fare festa, certo, ma soprattutto dove celebrare grandi valori condivisi, tra amicizia, amore per la natura e riscoperta delle cose semplici. Il documentario sta già riscuotendo un grande successo in festival internazionali dove è stato vincitore di diversi premi (anche in Australia e in Messico!) e adesso è in cerca di un distributore sul territorio italiano. Prossima, importante proiezione, durante la sessantesima edizione di Lucca Comics & Games.