Thélyson Orélien accusato di aver usato l’AI per scrivere il suo libro (premiato)

E così, mentre i francesi si preparano, come sono abituati a fare, a francesizzare e accogliere l’autore di successo, qualcuno dice di aver scoperto che il libro di Orélien è stato scritto con l’intelligenza artificiale. Un utente anonimo su X ha scritto di aver utilizzato un software, Pangram, che serve per rilevare testi e contenuti generati da modelli linguistici artificiali. Secondo l’utente analizzando molti brani di C’était ça ou mourir il software avrebbe deciso: “è 100 per cento AI”. L’editore Grasset ha dichiarato subito, trumpianamente: “fake news” e “teoria del complotto”. L’autore, intervistato da Libération, che oggi gli ha dedicato la prima pagina, ha spiegato di amare da sempre “la creazione e la scrittura, non vedo quindi perché dovrei ricorrere a una macchina”. E ha voluto sottolineare che il ritmo e le immagini del libro sono legati alle sue tradizioni haitiane e caraibiche, e che quindi i “software occidentali” di rilevamento dell’AI non riescono ad analizzarne le peculiarità stilistiche. L’ha definita una “campagna d’odio”, “un attacco razzista”. Non si capisce, nella sua accusa, se sia razzista il software o l’utente di X.