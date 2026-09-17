Una fiera democratica come la lettura stessa

Nell’edizione che si è appena inaugurata con Salman Rushdie, e che si concluderà domenica con l’intervento in presenza del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il Concerto per l’Italia del trio Il Volo, abbiamo progettato lo spazio della Dissensio Arena, dove fanno tappa autori, autrici e intellettuali provenienti o esiliati da Afghanistan, Iran, Cina, Turchia, Algeria, Russia e altri paesi. E’ il palcoscenico del festival dedicato alla libertà di parola e a chi nel mondo ha sofferto per affermarla, il modo più efficace per celebrare l’atto di leggere e condividere un libro: un gesto capace di cambiare la vita, lo sguardo e la prospettiva delle persone. In un festival che ospita oltre 694 voci italiane e internazionali, e che in cinque giorni propone ben 447 incontri con 60 anteprime editoriali, la Dissensio Arena ospita, fra gli altri, lo scrittore iraniano Kader Abdolah naturalizzato olandese, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, la poetessa e attivista iraniana Bita Malakuti, la giovane autrice siriana Amani El Nasif, la scrittrice algerina Amal Bouchareb, l’israeliano Assaf Gavrone e il turco-curdo Burhan Sönmez, lo scrittore cinese in esilio Liao Yiwu che ha raccontato Wuhan e il comportamento del governo cinese nel periodo drammatico della pandemia. E l’ucraina Yaryna Grusha, arrivata in Italia come “bambina di Chernobyl” e oggi protagonista della scena letteraria internazionale dal nostro paese.