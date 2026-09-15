Dalla scuola all'inferno

Per il mondo del fumetto, questa settimana in occasione della riapertura delle scuole parliamo di un manga storico, perfetto da leggere in questo contesto: “GTO – Great Teacher Onizuka”. Un momento ideale per riscoprire uno dei professori più assurdi, scorretti, imprevedibili e, anche commoventi della storia della storia del fumetto: un ex motociclista ed ex delinquente, che ha il sogno di diventare il più grande insegnante del Giappone. Una storia che porta con sé anche una critica feroce al sistema scolastico giapponese, approfondendo anche la vergogna, la rabbia e le problematiche che gli studenti possono portare con sé.

Per il mondo dell’audiovisivo, torna sul grande schermo una nuova trasposizione della storica saga videoludica horror “Resident Evil” diretto questa volta dal regista Zach Cregger, già apprezzato per i suoi film “Barbarian” e “Weapons”. Un nuovo inizio che sembra promettere una vicinanza più stretta con le tinte “survival horror” del videogioco, costruendo la paura anche nello spostare continuamente il terreno sotto i piedi dello spettatore e giocando molto su un immaginario fatto sì di creature incomprensibili e di corporation malvagie, ma anche molto sulle paranoie, sulle architetture labirintiche e sulla sensazione di essere delle pedine impotenti di fronte a dei giochi malvagi più grandi di quanto si possa immaginare.

Infine, il consiglio dal mondo del gioco porta i giocatori a prendere il joypad in mano e a calarsi nelle vesti giallo e blu di uno dei supereroi più amati della storia dei fumetti con “Marvel’s Wolverine”, realizzato da Insomniac Games e disponibile in esclusiva su console PlayStation 5. Questo studio, dopo aver portato nel mondo dei videogiochi il personaggio di Spider-Man con due titoli acclamati a livello globale (considerati tra i videogiochi di stampo supereroistico migliori di sempre), ora si approcciano a un personaggio diametralmente opposto all’arrampicamuri, un una storia che promette oscurità, rabbia, violenza e sangue a litri come si confà al personaggio di Logan, Wolverine. Da non perdere.