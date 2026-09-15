Tra le cose di Brigitte Bardot all'Hotel Drouot

“L’Heure Bleu era il suo profumo. Durante tutti questi anni non ne ha mai provato un altro. Lo comprava da Guerlain, a rue de Passy, e aveva sempre un flaconcino nella sua borsa. Era un’abitudine, quasi una firma”, dice Frank Guillou. Il 21 settembre, in vendita, ci saranno inoltre alcuni mobili che arredavano le sue case, tra cui una poltrona Emmanuelle in vimini anche detta Peacock, pezzo emblematico degli anni Sessanta, e un tavolo tulipano in stile Knoll. Tra gli oggetti più curiosi, figurano un porta-parrucca italiano e due collari per cani, uno di cuoio e uno di stoffa rossa, con le medagliette che riportano la data della vaccinazione antirabbica e il recapito di Brigitte. Tra i più costosi, invece, un anello Mellerio con un diamante da 3,67 carati (5-10mila euro come base d’asta) e un cuore d’oro firmato Fred con inciso il nome dello scultore Miroslav Brozek, che fu il suo compagno dal 1975 al 1979 (1.500-3.500 euro). Ma anche il bracciale d’oro carico di ciondoli (due chitarre, un cuore, una gabbia, una medaglia di Santa Brigida) indossato alle nozze del 1959 con Jacques Charrier (800-1.200 euro).

“Ho condiviso la sua vita quotidiana, il suo lavoro, le sue battaglie, le sue gioie, le sue rabbie e quella volontà incrollabile di difendere chi non aveva voce. Dietro l’icona che tutto il mondo conosce, ho avuto il privilegio di scoprire una donna di rara fedeltà, profondamente libera, esigente verso sé stessa come verso gli altri, ma anche di immensa generosità, spesso discreta”, racconta il suo segretario. Nel 1973, quando decise di chiudere per sempre la sua parentesi cinematografica, BB pronunciò questa frase: “Ho dato la mia giovinezza e la mia bellezza agli uomini; ora darò la mia saggezza e la mia esperienza agli animali”. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione Brigitte Bardot, oltre che al figlio Nicolas-Jacques Charrier. “Brigitte – ricorda il suo segretario – non riusciva a vivere senza animali intorno a sé. Quando uno di loro moriva, era meglio non disturbarla durante il periodo del lutto e dell’organizzazione del funerale. Era distrutta. Venivano tutti sepolti secondo un protocollo preciso vicino a lei nei suoi giardini e le loro foto troneggiavano poi ovunque nelle case. Tutti i suoi animali avevano una storia e un passato particolari. Uno scambio di sguardi, una vita di stenti, un animale menomato, insomma un povero essere a cui bisognava ridare la voglia di vivere accanto agli esseri umani. Ad ogni viaggio o spostamento c’era spesso una povera creatura che incrociava la sua strada e ripartiva con lei”.