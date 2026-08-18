Il pizzaiolo italiano che sfida il mondo a colpi di Pokémon

I tre consigli settimanali per esplorare fumetti, audiovisivo e giochi, e per orientarsi nell’enorme universo della cultura pop e delle storie che stanno plasmando l’immaginario contemporaneo. Oggi il fumetto Disney “Metopolis”, la seconda stagione dell’anime "Dorohedoro" e il videogioco “Pokémon Champions”

Nel vastissimo mondo della cultura pop, quello che si dischiude davanti a chi vi si approccia la prima volta è un vero universo in cui perdersi tra decine di fumetti, film, serie tv, anime, carte collezionabili, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo. Ecco quindi un nuovo appuntamento settimanale di DECODER, la rubrica de Il Foglio curata da Gianluca De Angelis, pensata come un atlante per orientare in questo mondo sempre più vasto. Ogni settimana tre consigli, tre porte, tre cooordinate che possano darvi delle direzioni per questo multiverso di linguaggi diversi che oggi dicono così tanto anche del nostro mondo.

Per il mondo del fumetto, questa settimana vi consigliamo un fumetto che piacerà particolarmente ai cinefili: “Metopolis”, trasposizione in chiave Disney del capolavoro del cinema muto tedesco “Metropolis” di Fritz Lang del 1927. Un’opera che si avvicina di più al terreno della reinterpretazione che a quello della semplice traduzione, riuscendo nel compito difficilissimo di rendere una storia che è scolpita nelle fondamenta della Settima Arte a un racconto adatto a tutte le età attraverso un mondo popolato di personaggi amatissimi dai più piccoli e anche dagli adulti.

Per il mondo dell’audiovisivo si parla di anime con un’opera sperimentale e visionaria: “Dorohedoro”, giunta quest’anno alla sua seconda stagione disponibile su Netflix e Crunchyroll. Il manga di Q Hayashida da cui questo anime è tratto riusciva a colpire nel segno su carta, e riesce ad essere un prodotto eccellente anche nella sua controparte animata: spiccando per le animazioni, e per lo stile che ne cattura gli infiniti stimoli visivi. Questo grazie allo splendido lavoro di Studio MAPPA, ormai garanzia dell’animazione giapponese.

Infine, il consiglio dal mondo del gioco è la piattaforma competitiva del mondo Pokémon “Pokémon Champions”: un’arena cross-piattaforma disponibile su Switch e su mobile che diventerà d’ora in avanti il terreno sul quale si disputeranno tutte le competizioni ufficiali Pokémon, incluso l’attesissimo mondiale che si terrà ad agosto a San Francisco insieme alla prima grande convention e fan-event PokémonXP, per celebrare degnamente questo importante trentennale. Ne abbiamo parlato con Nicola Matarazzo, pizzaiolo acrobatico e rappresentante italiano della competizione “Champion of Champions”, tenutasi a Londra lo scorso 28 Luglio, che ha riunito sotto lo stendardo dei Pokémon otto personalità di spicco provenienti da mondi diversi, che si sono sfidati proprio in una competizione senza esclusione di colpi a tema Pokémon.