Spider-Man tra fumetti, film e videogiochi

Nel vastissimo mondo della cultura pop, ogni settimana c’è un universo in cui perdersi tra decine di fumetti, film, serie tv, anime, carte collezionabili, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo. E proprio qui sta il compito settimanale di DECODER, la rubrica de Il Foglio condotta da Gianluca De Angelis, un atlante per orientare in questa serie di universi costantemente in espansione. Questa settimana, però, i consigli vertono tutti nella stessa direzione, concentrandosi su uno dei personaggio chiave proveniente dal mondo dei comics americani: Spider-Man, anche in occasione dell’uscita del nuovo film sul personaggio nelle sale italiane a partire dal 29 Luglio.

Per il mondo del fumetto, nell’infinita serie di storie straordinarie del personaggio la scelta ricade su un volume atipico, ma consigliato proprio per questo: “Spider-Man: La storia della mia vita”, pubblicato in italia da Panini Comics. Una storia che parte da una domanda semplicissima e geniale: il personaggio che conoscete, come molti personaggi Marvel, sembra non invecchiare mai… ma che cosa sarebbe accaduto se Spider-Man fosse invecchiato insieme ai suoi lettori? Qui si vede infatti Peter diventa adulto, marito, padre, anziano. Attraversare momenti storici, eventi riportati nei libri, ci si ritrova a interrogarsi su quale prezzo avrebbe pagato una persona reale vivendo tutte quelle avventure. Consigliato.

Per il mondo dell’audiovisivo la scelta ricade chiaramente su “Spider-Man: Brand New Day”, nuova pellicola in uscita nelle sale il 29 Luglio 2026 che vede protagonista l’arrampicamuri di New York alle prese con una molteplicità di nemici da affrontare, molti di essi anche interiori. Un nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe che, prima degli eventi apocalittici e universali di “Avengers: Doomsday”, promette di riportare il personaggio a una dimensione più urbana, per la gioia dei fan di vecchia data di questo personaggio così amato.

Infine, il consiglio dal mondo del gioco è duplice: stiamo parlando di “Spider-Man” e “Spider-Man 2”, videogiochi multipiattaforma realizzati da Insomniac. Due videogiochi che hanno riscosso un successo enorme per la straordinaria ricostruzione di New York, città indistricabilmente connessa al personaggio di Spider-Man, ma anche per le meccaniche di gioco, per i movimenti fluidi, veloci e intuitivi; i combattimenti coreografati benissimo e anche una trama che esplorava temi come la gestione del potere. Due giochi da recuperare, ora più che mai, anche se di qualche anno fa.