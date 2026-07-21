Mistico west, isole maledette e pirati

Nel vastissimo mondo della cultura pop, ogni settimana c’è un universo in cui perdersi tra decine di fumetti, film, serie tv, anime, carte collezionabili, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo. Ecco quindi un nuovo appuntamento settimanale di DECODER, la rubrica de Il Foglio condotta da Gianluca De Angelis, pensata come un atlante per orientare in questo mondo grandissimo e sempre più vasto. Ogni settimana tre consigli, tre porte, tre cooordinate che possano darvi delle direzioni per questo multiverso di linguaggi diversi che oggi così tanto del nostro mondo.

Per il mondo del fumetto, questa settimana vi consigliamo “Belmiele”, opera realizzata dal fumettista Simone Pace e pubblicata in Italia de Edizioni BD, che catapulta in un mondo perennemente in guerra dal sapore squisitamente western, ma senza tralasciare una spruzzata di misticismo e di magia. Un fumetto che colpisce soprattutto per l’ottimo worldbuilding e per la lore di un mondo molto stratificato di cui viene davvero voglia di sapere di più. Da leggere per chi cerca grandi leggende, avventure e mondi davvero ben progettati.

Per il mondo dell’audiovisivo si parla invece di “Widow’s Bay”, serie horror-comedy disponibile su Apple TV+ che racconta le vicissitudini di un sindaco che vorrebbe attrarre nuovi turisti su un’isola… che però è maledetta. Una serie scritta divinamente che cita il cinema dell’orrore, muovendosi in un confine sottilissimo tra umorismo nero e cliche tipici dell’horror, senza però mai sbilanciarsi troppo né da una parte né dall’altra. Una delle serie più interessanti dell’anno, in attesa di una seconda stagione (dato che è già stata rinnovata).

Infine, il consiglio dal mondo del gioco è “Assassin’s Creed Black Flag Resynced”, videogioco Ubisoft disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC che è qualcosa in più di una semplice rimasterizzazione: è infatti una modernizzazione ricostruita e con moltissime novità di uno dei capitoli più amati della saga, unendo la furtività e gli assassinii iconici del mondo di Assassin’s Creed con il sapore di un’avventura piratesca ai massimi livelli.