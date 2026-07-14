Paranoie, Odissee e dinosauri

Anche questa settimana un nuovo appuntamento con DECODER, l’atlante condotto da Gianluca De Angelis che vi guida ogni martedì nel vastissimo multiverso della cultura pop. Ogni volta, tre video-consigli, tre coordinate, tre porte d’ingresso perfette sia per chi conosce già questi mondi ma ha bisogno di qualche spintarella per essere orientato, ma anche per chi si sente un po’ perso ed escluso da tutte le infinite conversazioni che popolano ogni giorno il mondo del web. Tutto questo sempre esplorando opere appena uscite, novità sulla cresta dell’onda, fenomeni globali che dovete conoscere obbligatoriamente, ma anche grandi classici e pietre miliari da scoprire (o riscoprire).

E cominciamo con il mondo del fumetto, con la nuova opera di uno dei maestri assoluti del fumetto underground: Tales of Paranoia di Robert Crumb, pubblicato in Italia da COMICON Edizioni. E anche quest’opera, proseguendo il discorso artistico del fumettista è un volume inquieto, lucidissimo e disturbante, che entra letteralmente nella testa di Crumb, oggi ottantenne, alle prese con sospetti, paure, memoria, vecchiaia, sfiducia verso le istituzioni, cronaca della pandemia e ricerca del senso di un mondo che sembra essere sempre più opaco. La paranoia contemporanea, insomma, racchiusa in una singola opera, che prende vita tramite un disegno che scava nella carta e che si racconta senza filtri, in un autoriteratto estremo di un uomo che ha passato la vita a diffidare di qualunque cosa.

Passiamo al mondo dell’audiovisivo, perché al cinema questa settimana c’è un unico grande titolo, tra i più attesi dell’anno: ovviamente stiamo parlando di Odissea, di Christopher Nolan, distribuito da Universal Pictures. Il film vede Matt Damon nei panni di Ulisse, con un cast enorme che include Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal e altri nomi di primo piano. Uno dei grandi eventi cinematografici del 2026, anche per la proverbiale scelta tecnica ormai molto cara a Nolan di girare il film con cineprese IMAX. Da guardare assolutamente in sala.

E infine, per quanto riguarda il mondo del gioco, in questo caso ci soffermiamo sul collezionismo con Release the Creatures: Dinosaurs, il nuovo set di carte collezionabili pubblicato da Tomodachi Press. Una mole di illustrazioni originali enorme (stiamo parlando di una collezione composta da 150 carte realizzate da 130 artisti) per quella che sembra essere pronta a essere una specie di grande e nuova enciclopedia visiva. Raccontando con il linguaggio contemporaneo delle carte una fascinazione fatta da sempre di fantasia e di immagini, unendo divulgazione e meraviglia.

Anche tra paranoie, mitologia e dinosauri, la cultura pop non è più soltanto intrattenimento ma è un vero mondo fatto di immaginari, nostalgie, desideri collettivi. Decoder è qui, quindi, per cercare di decodificare il presente attraverso i suoi nuovi miti popolari, componendo appuntamento dopo appuntamento, settimana dopo settimana, una mappa straordinaria che rappresenta più che mai le infinite sfumature del nostro tempo. Appuntamento alla prossima settimana, per un altro tridente di titoli da non perdere.