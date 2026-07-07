Il capolavoro indimenticabile, l’anime del momento e un incubo cult

Nuova settimana, e nuovo appuntamento con DECODER, l’atlante condotto da Gianluca De Angelis che vi guida ogni martedì nel vastissimo multiverso della cultura pop. Ogni volta, tre video-consigli, tre coordinate, tre porte d’ingresso perfette sia per chi conosce già questi mondi ma ha bisogno di qualche spintarella per essere orientato, ma anche per chi si sente un po’ perso ed escluso da tutte le infinite conversazioni che popolano ogni giorno il mondo del web. Tutto questo sempre esplorando opere appena uscite, novità sulla cresta dell’onda, fenomeni globali che dovete conoscere obbligatoriamente, ma anche grandi classici e pietre miliari da scoprire (o riscoprire).

E cominciamo dal mondo del fumetto. Questa volta vi parliamo di un vero capolavoro della storia del fumetto franco-belga, creato da Enki Bilal: La Trilogia Nikopol, che torna in una nuova edizione deluxe proposta da Editoriale Cosmo. Un’opera che usa la fantascienza per diventare profonda satira politica, distopia da incubo, allegoria dei miti del passato, e anche romanzo che riflette sulla memoria e sul potere. Quando si parla di fumetti fondamentali della storia della Nona Arte, questo è uno di quelli. Poche storie. Una lettura perfetta da recuperare oggi, che sia nella nuova edizione o con una più vecchia.

Per quanto riguarda il mondo dell’audiovisivo, cambiamo drasticamente tono per consigliarvi uno degli anime maggiormente sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo: Witch hat aterlier, la serie anime tratta dal manga di Kamome Shirahama, disponibile su Crunchyroll e diventata rapidamente uno dei grandi titoli dell’anno. Qualcosa in più rispetto al classico racconto di formazione fantasy, prendendo tutto ciò che c’è di buono dalla controparte cartacea e elevandolo con una tecnica d’animazione davvero spettacolare, per un successo travolgente che è già arrivato in terra nipponica.

E infine, dal mondo del gioco ci addentriamo nel territorio del gioco di ruolo con: Alien: Il Gioco di Ruolo, pubblicato in Italia da Need Games. Alien dopotutto è un IP perfetta: un universo fatto di tensione, scelte, paranoia, fiducia e sfiducia tra i giocatori, tutte meccaniche che si trovano anche qui. Un altro esempio di come i mondi della cultura pop, come in questo caso il cinema e i giochi di ruolo, possano toccarsi per generare qualcosa di totalmente nuovo eppure in un certo senso familiare, sfornando qui uno dei migliori giochi di ruolo horror in circolazione.