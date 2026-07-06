“Traviata” iperaccessoriata all’Arena di Verona. L’ironia fa breccia nella tradizione

Musicalmente, poi, è anche un buon Verdi. Dal podio, Michele Spotti dà la dimostrazione che perfino all’Arena è possibile dirigere davvero, cioè non limitarsi a tenere tutti insieme (che comunque, date le difficoltà ambientali, è già un successo) ma anche interpretare. E’ una direzione in crescita: secondo atto meglio del primo e terzo del secondo; in generale, molto accurata, autorevole e interessante. Interessante, e molto, anche la protagonista, la giovane Martina Russomanno. Le manca ancora la nevrastenia sovreccitata delle vere grandi Violette, le agilità sono talvolta un po’ sporche (però l’idea di attaccare piano il daccapo di “Sempre libera” è buona) e gli acuti non abbastanza perentori. Ma la voce, benché non enorme, “corre” e i piani a tutte le altezze hanno una bellezza eterea e commovente. Ovvio che il meglio arrivi con il duettone del secondo atto, così bellinianamente grondante lagrime e sagrifizi, e con l’“Addio del passato”, davvero toccante. I due Germont sono Francesco Meli in forma, quindi ottimo, e Youngjun Park che canta tutto bene e tutto con la stessa appassionata partecipazione di uno che legge le istruzioni della nuova lavastoviglie. Arena piena, molti applausi, poi esci a ore proibitive e sei abbracciato da un Listòn affollato, festoso, animatissimo e, direi, felice. L’estate può davvero cominciare.