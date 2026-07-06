Bruno Leoni, lo scienziato sociale da leggere e studiare

In secondo luogo, e in questo caso, come ricordava uno dei più brillanti allievi, Mario Stoppino, si interseca il lato descrittivo con quello prescrittivo del lavoro di Leoni, emerge plasticamente la radicalità nella difesa della libertà individuale. Leoni, infatti, si batté per tutta la vita per tutelare, in chiave teorica, i fondamenti della società libera: la libertà, in sintesi, era per Leoni sia un concetto politico sia economico sia, ancor più, giuridico. Pertanto, egli rifiutava l’idea crociana di scindere la il concetto su più livelli. Tra l’altro, Leoni assunse un ruolo di primo piano a livello internazionale nella battaglia per la libertà. Leggeva e conosceva gli studi liberali contemporanei, dalla Scuola austriaca di Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, a pensatori americani quali James Buchanan e Milton Friedman. Dai quali fu influenzato ma sui quali pure ebbe una non trascurabile influenza. Non è allora un caso che fu prima Segretario e poi Presidente della più importante associazione internazionale volta a difendere la libertà individuale, la Mont Pèlerin Society.