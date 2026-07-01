Carlo non vuole più vivere a Buckingham e attende Harry per riunire la famiglia

L’unico soddisfatto, in effetti, è lui. I Windsor hanno sempre avuto un rapporto complicato con un palazzo giudicato troppo grande, troppo difficile da mantenere e troppo freddo, in tutti i sensi. La corona lo comprò nel 1761, per 28 mila sterline, da sir Charles Sheffield, figlio naturale del duca di Buckingham. Giorgio III la assegnò come residenza alla consorte, Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, e nel 1820 Giorgio IV trasformò Buckingham House in Buckingham Palace affidando i lavori a John Nash, il suo architetto preferito. In perfetto stile italiano, si direbbe: il preventivo di 20 mila sterline lievitò fino a 700 mila, e Nash venne coinvolto in un brutto affare di fatture contraffatte. La prima ad abitare il palazzo fu Vittoria alla sua ascesa al trono, nel 1837: ma, prima entusiasta, finì per detestarlo. I suoi successori non furono da meno. Suo figlio Edoardo VII lo chiamava “il sepolcro”, Giorgio V non lo amava ma almeno la regina Mary sbarazzò i saloni di un po’ di bric-à-brac vittoriano, ed Edoardo VIII sosteneva che i corridoi puzzavano di muffa. Durante la guerra, Buckingham fu centrato dalle bombe tedesche, mentre Giorgio VI tracciò personalmente nelle vasche da bagno una linea da non superare per non sprecare acqua calda. Marion Crawford detta “Crawfie”, tata di Elisabetta e Margareth, disse che vivere lì era come fare del campeggio in un museo, e una volta trovò un topo seduto sull’asse del water. Del resto, accanto ai valletti in polpe c’era il “vermin man”, il cacciatore di sorci. Dopo il restauro non si muore più di freddo e le tubature funzionano, ma non stupisce che Carlo sia contento di non viverci, pur continuando a lavorarci.