Universi cibernetici, kryptoniani e volpi spaziali

Eccoci con un nuovo appuntamento con Decoder, l’atlante condotto da Gianluca De Angelis che vi guida settimana dopo settimana, martedì dopo martedì, nel vastissimo multiverso della cultura pop. Ogni volta, tre video-consigli, tre coordinate, tre porte d’ingresso perfette sia per chi conosce già questi mondi ma ha bisogno di qualche spintarella per essere orientato, ma anche per chi si sente un po’ perso ed escluso da tutte le infinite conversazioni che popolano ogni giorno il mondo del web. Tutto questo sempre esplorando opere appena uscite, novità sulla cresta dell’onda, fenomeni globali che dovete conoscere obbligatoriamente, ma anche grandi classici e pietre miliari da scoprire (o riscoprire).

Per quanto riguarda il mondo del fumetto questa settimana un vero pilastro che è stato recentemente ristampato in una voluminosa versione omnibus da Star Comics: Ghost in the Shell, capolavoro di Masamune Shirow. E se molti ricorderanno principalmente il film diretto da Mamoru Oshii del 1995, il manga di Shirow fornisce invece un’esperienza parecchio diversa: molto più densa, molto più ampia, a tratti più caotica rispetto al film, ma con un tono e una narrazione con il loro carattere distintivo. Un’opera da recuperare anche solo per notare come parlasse del nostro presente già allora, in maniera quasi profetica: tra corpi modificati, reti informatiche, intelligenze artificiali, sorveglianza totale, identità digitale, e confini che si fanno via via sempre più fragili tra umano e macchina.

Per quanto riguarda il mondo dell’audiovisivo, questa settimana si parla di uno dei cinecomic più attesi dell’anno: Supergirl, il nuovo film dei DC Studios distribuito in italia da Warner Bros Pictures, diretto da Craig Gillespie. Un altro tassello che testerà come performa in sala il nuovo universo DC guidato da James Gunn e Peter Safran: questo personaggio, infatti, non è semplicemente Clark Kent al femminile ma un personaggio che ha i suoi ideali e il suo background narrativo. Inoltre, materia principale per la storia del film è la splendida miniserie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow, scritta da Tom King e disegnata da Evely Bilquis.

E infine, dal mondo del gioco parliamo del ritorno un po’ a sorpresa di una delle grandi icone Nintendo dopo anni dall’ultima avventura: Star Fox, nuovo videogioco Nintendo in uscita su Nintendo Switch 2. Qui siamo davanti a un ritorno molto importante: Star Fox è sempre stata una serie inscritta nella storia Nintendo e questo capitolo sembra avere la volontà di tornare al cuore della formula riprendendo quella struttura un po’ arcade velocissimoa fatta di traiettorie, spari, barrel rolls e boss giganteschi. Imperdibile.

La cultura pop non è più soltanto intrattenimento ma è un vero mondo fatto di immaginari, nostalgie, desideri collettivi, Decoder è qui, quindi, per cercare di decodificare il presente attraverso i suoi nuovi miti popolari, componendo appuntamento dopo appuntamento, settimana dopo settimana, una mappa straordinaria che rappresenta più che mai le infinite sfumature del nostro tempo. Appuntamento alla prossima settimana, per un altro tridente di titoli da non perdere.