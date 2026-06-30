La mostra "Ultra flat" e la natura che ha bisogno della cultura

Della bellezza si continua a parlare come se fosse un’evidenza naturale e si discute di canoni, di armonia come di proporzioni, persino di algoritmi capaci di misurarla, dimenticando che ogni epoca ha fabbricato la propria idea di ciò che merita di essere guardato e di ciò che - invece - va corretto, nascosto o espulso. Più che una qualità, la bellezza stessa è sempre stata un dispositivo che produce gerarchie, che distribuisce prestigio, che costruisce appartenenze e che non esiste senza un sistema di regole che la definisca. Roma conosce questa grammatica meglio di qualunque altra città e da Winckelmann in poi, il suo marmo è stato assunto a paradigma di un’idea universale di perfezione, corpo classico come misura del vero, la superficie levigata come promessa di ordine morale. Eppure la stessa Roma che ha inventato il mito dell’eterno è anche la città delle terme, della cosmesi, dell’artificio, dei parrucconi imperiali, delle statue restaurate e delle facciate continuamente riscritte. Nessuna città mostra con altrettanta chiarezza quanto la natura abbia sempre avuto bisogno della cultura per apparire naturale. È dentro questa lunga storia che si inserisce ULTRA FLAT, la mostra di Alberto Maggini, curata da Gianlorenzo Chiaraluce alla Fondazione Pastificio Cerere, a San Lorenzo, visitabile fino al 10 luglio prossimo. Il titolo allude, senza citarlo direttamente, al Superflat di Takashi Murakami, ma ne rappresenta uno sviluppo autonomo. Se Murakami descriveva l’appiattimento tra cultura alta e cultura popolare, Maggini sposta invece il discorso sul presente, «in una società dove tutto sembra essersi disposto sul medesimo piano e dove ogni immagine è immediatamente disponibile, consumabile ed ottimizzabile", ci spiega durante la visita. "Mi interessa capire come costruiamo ciò che chiamiamo bellezza, anche se non so cosa quella vera. Forse non esiste una risposta. Quello che realmente mi interessa è osservare i meccanismi con cui una società decide che cosa debba essere preservato e che cosa invece possa essere scartato".