Eugenia Roccella e Luigi Cavallari, un amore irredimibile e meravigliosamente sovversivo

A totale smentita di tutto ciò, Eugenia e Luigi si amavano con allegria ed entusiasmo, dopo cinquant’anni di matrimonio più cinque da quando si erano messi insieme, lei diciottenne e lui quasi trentenne. Meglio ancora: Luigi ed Eugenia erano innamorati. Gli sguardi che correvano tra loro erano sguardi innamorati. Non solo benevolenti, complici, solidali. C’era innamoramento e c’era amore nel diminutivo che Luigi riservava a sua moglie e che lui pronunciava come se l’avesse coniato in quel momento per la prima volta, con l’emozione di scoprire, ogni volta, che è possibile appartenersi nella libertà totale e nell’essere completamente se stessi. Non c’è stata prova, difficoltà, pena che nei cinquantacinque anni di amore tra Eugenia e Luigi abbia messo in discussione quel dato di fatto. Eugenia ha raccontato in un libro di ricordi, “Una famiglia radicale”, quanto singolare sia stata la sua vicenda di figlia unica di due genitori impegnati a cambiare la politica e il mondo ma poco capaci, per usare un eufemismo, di darle protezione e calore. Luigi è stato la famiglia di Eugenia, “lui mi ha salvato la vita”, ha sempre detto agli amici, e naturalmente gli amici hanno sempre saputo che Eugenia è stata la vita di Luigi. In questi giorni terribili di costernazione per la scomparsa di Luigi, ho pensato che l’unica cosa che possa dare l’idea del dolore di Eugenia sono le parole che Andromaca rivolge a Ettore: tu sei per me madre, padre, fratello, sposo. E’ da tragedia antica, quella modalità che assomiglia a un rapimento, che evoca un fato crudele e incurante del dolore di chi resta, quasi l’opera di una divinità gelosa di quei due innamorati irredimibili, Luigi ed Eugenia. Protagonisti di una storia che a chi ha poca fantasia può sembrare anacronistica, ed è invece stata meravigliosamente sovversiva.