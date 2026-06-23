Patrizia Valduga: “Brutta, a una donna, si può dire. Murgia? Lottava per sciocchezze”

Roma. “Se Michele Mari lo pensa soltanto, è degno. Se lo dice fra sé e sé, è degno. Se poi lo dice in presenza di un testimone, cosa cambia? E’ sempre degno”. Degno di partecipare al Premio Strega? “Sì. E è una follia che qualcuno lo voglia escludere”. La regina dell’endecasillabo Patrizia Valduga ha letto della polemichetta al Premio Strega. “Ne ho letto su Facebook”, dice al Foglio. Su Facebook? “Non penserà che per capire il mondo io legga un grande quotidiano o guardi la tivù”. No, certo. Lei traduce Shakespeare, ama le quartine, le terzine e con le cinquine non si mescola. “Se leggo i giornali, apprendo ben poco”.

Non legge la narrativa, Valduga. Figurarsi i giornali. Chiediamo allora all’autrice di Medicamenta e altri medicamenta e Poesie erotiche (il Me too, qui, non è di casa) cosa pensa del pulviscolo d’indignazione. “Ho letto commenti molto intelligenti. Qualcuno ha scritto che di questo passo si può arrivare al reato di pensiero, allo psicoreato”. Michele Mari, in effetti, ha rischiato di essere escluso. Anzi, per molte intellettuali l’avrebbero dovuto cacciare. “Una conversazione privata non può diventare pubblica”, dice Valduga. “O ci vogliono leggere nel pensiero?”. Mari l’ha detto nel pulmino con Teresa Ciabatti, l’amica di Michela che poi s’è offesa. “Lo avesse detto pubblicamente, che non trova gradevole l’aspetto della Murgia, come ha fatto tante volte Vittorio Feltri, sarebbe stato di cattivo gusto. E tuttavia nulla sarebbe cambiato perché nulla ha che fare, questo giudizio di Mari, con le sue doti di scrittore”.

Lei ha amato per molti anni, fino alla sua morte, Giovanni Raboni. Insieme siete stati uno dei più vivi amori della letteratura italiana. Entrambi poeti. Entrambi di sinistra. Pensa che oggi la libertà di espressione sia meno ampia per un uomo? “Non so. Me lo dica lei. Si può dire che un uomo è brutto?”. Mi pare di sì. “Si può dire e non succede niente. Si può dire che una donna è brutta?”. Lo chieda a Ciabatti. “Non si può dire. Ma perché, santo cielo!”. Cosa? “Non esistono i generi in questi casi! Esiste l’intelligenza, l’onestà, la passione, il senso della responsabilità. Basta con queste fissazioni sui generi”.