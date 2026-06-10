Abolire le tesi di laurea fatte con la AI? E’ già realtà, dicono due docenti
Tra controlli incrociati, prove empiriche e confessioni degli studenti, si è giunti alla conclusione che il balzo in avanti nel livello di elaborazione e stesura delle tesine fosse dovuto a un uso intensivo ed estensivo dell'intelligenza artificiale. Parlano gli storici Lisa Roscioni (La Sapienza) e Giorgio Caravale (Roma Tre)
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.