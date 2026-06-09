I Clash e quel mondo di rinascita caotica chiamato Bologna

Interessante sfogliare “Bologna 1980” mentre al Maxxi di Roma ha aperto la bella retrospettiva di Andrea Pazienza, fuoriclasse della trasposizione a matita di uno stato mentale, dei suoi procedimenti seduttivi e distruttivi, dello splendore dell’attimo fuggente, dell’ardore della trasgressione e potremmo continuare per mezz’ora, non fosse che la mostra (imperdibile) ha però il vezzo di rappresentare Pazienza come fosse soltanto un artista e magari anche un poeta, in entrambi i casi sommo, però ripulito da quella scoppiettante, frignante, appiccicosa lordura che equivaleva a vivere per quelle strade, in quegli stanzoni, negli appartamenti sovraffollati e di allucinante emergenza igienica e dei quali Pazienza era cronista, prodotto, motore e martire. Perché la Bologna dell’1980 era un casino frenetico, un epicentro bollente e una paranoia montante. Ci si andava in pellegrinaggio da metropoli ben più corpose ma sonnecchianti, mentre i suoi portici sembravano un formicaio, un magnete per le scoperte e per i guai, un prisma potentissimo, una parte per il tutto di un paese in frantumi. E, come si diceva, Bologna all’altezza del giugno di quell’anno già si era guadagnata i gradi della Berlino italiana e del luogo dell’imprevedibilità rasente alla rivoluzione (soltanto artistica) cosicché la discesa dei Clash, band londinese incarnazione della sutura punk/politica/nevrosi, era il riconoscimento del valore e della statura di quanto continuava a capitare in città. Dunque, celebrata in una pubblica piazza, una consacrazione che conteneva una tale forza rappresentativa e dissacrante da costituire la scintilla di un’infinità di cose che da lì in poi sarebbero successe in tutta la Penisola, grazie a quelli che avevano partecipato di persona alla liturgia, ma anche a opera di chi ne aveva solo sentito parlare, ma gli era bastato per mettersi all’opera in proprio. Era la notte del 1° giugno di 46 anni fa e sembrava una fiammella destinata a propagare un incendio di energie. Ma solo 27 giorni più tardi il jet Itavia decollato proprio da Bologna andava già a Ustica e poco più di un mese più avanti la Stazione di Bologna saltava per aria per le bombe, rendendo irreale quell’estate. C’erano troppe cose, troppe tragedie, troppi sogni futili, troppe illusioni, troppo di tutto per star dentro una città nel cui centro non si perde neanche un bambino. Per cui bellezza e terrore hanno preso a giocare a rimpiattino e alla partita finale ha partecipato tanto anche la morte, che ci ha preso gusto e ha falciato pescando nel mazzo. Bologna-situazione s’è disintegrata come l’Isola delle Rose. Ma quella notte dei Clash, loro così compresi nella convinzione di suonare di fronte alla migliore platea del mondo, resta un cristallo della memoria. Questo libro lo illumina e diffonde informazioni, ambientazioni e quadri e discorsi che restituiscono l’effetto del tutto. Oltre a stranire chi provi a ricordare, o peggio ancora a confrontare – come se queste non fossero cronache di recenti generazioni movimentate, ma ipotesi fantascientifiche di democratiche società mai nate.