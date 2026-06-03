Tra le angosce umane paralizzanti de "I convitati di pietra" di Michele Mari

La prima è scritta e sembra il contrario o l’epilogo di Stand by me. Il libro di Mari è un romanzo di sformazione, come fa il tempo con chiunque. Una classe del liceo festeggia con una cena il primo anniversario dalla maturità, sottoscrivendo un accordo che porterà i tre superstiti del gruppo a guadagnare una bella somma di denaro. La storia è disperata perché il gioco diventa un gioco al massacro, anche solo nelle intenzioni. E non stupisce, in Mari, quest’aria di macabro e miseria che prende, proprio perché sappiamo che appartiene segretamente a tutti. E l’aria è così opprimente e squallida che a un certo punto l’odore di brodo sovrasta quello di morte. Serviranno 78 anni per vincere: epopea della desolazione. Tutti hanno l’obiettivo del montepremi, mentre un futuro mortifero si consuma addosso ai convitati. E quando poco a poco i concorrenti perdono le speranze, Mari, smentendo Rossella O’Hara, afferma come queste non siano nel tempo: non è vero che "dopotutto domani è un altro giorno, perché in realtà è sempre lo stesso miserrimo giorno". E si possono trovare, forse per contrasto, in queste storie di angosce umane paralizzanti, trascritte da uomini poco sorridenti, piumose speranze di misteri che agganciano una coincidenza, forse non come un puzzle preciso, ma almeno come un mosaico bizantino.