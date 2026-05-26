Gennaro Sasso ha pensato quasi tutto della filosofia politica e di Machiavelli

Il fine della politica è l’esistenza, la sopravvivenza, e la vittoria politica convaliderà di fatto, senza alcuna giustificazione etica, estranea all’universo del Segretario della Seconda cancelleria fiorentina, il percorso di chi l’ha ottenuta “contro i venti della fortuna”. Con quella monografia, e con tutto il lavorio filosofico e storico successivo, con le armi della Critica, che era la sua attività e la sua rivista prediletta ereditata da Croce, con Federico Chabod e Friedrich Meinecke maestri del maestro, seppe coltivare e ammirare allievi amati con l’eros produttivo di un George Steiner. Nel giorno dei suoi Novanta, dopo il dolore per Laura Calogero e alla vigilia di un immenso dolore per la perdita del figlio Roberto, sembrava un fanciullo che si era meritato, pur essendo uomo rigoroso e dunque non bonario, tutto l’affetto del mondo.