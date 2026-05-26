Gennaro Sasso ha pensato quasi tutto della filosofia politica e di Machiavelli
Troppo intelligente per essere un fanatico, troppo superbo per essere un ignavo, il filosofo ha attraversato il fascismo, la rinascita e la Repubblica con passione laica e senza insofferenze clericali, fedele incredibilmente al sé stesso di sempre, con un solo vero nemico assoluto: la chiacchiera
Screenshot da YouTube (Tv2000it)
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.