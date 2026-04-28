Biennale conformista. La giuria di Venezia vuole farla finita con “l’egemonia artistica occidentale”

“I posizionamenti transborder e promiscui invocati dal Sud per confrontare le epistemologie del Nord, i suoi sistemi moderno-coloniali di genere e sessualità e l’egemonia del soggetto bianco occidentale” scrive Solange Oliveira Farkas, presidente della giuria della Biennale in un saggio dal titolo “Video, arte e attivismo”. Il Sud come vittima eterna, l’occidente come colpevole permanente. L’altro membro della giuria, Zoe Butt, discute di “ecosistema artistico antirazzista”. Il terzo membro, Elvira Dyangani Ose, “lavora su memoria, colonialismo e razza”. Direttrice del Macba, il Museo di arte contemporanea di Barcellona, Dyangani Ose vi ha ospitato diverse iniziative contro “il genocidio nei territori palestinesi”. Senza contare le conferenze di storici come Vijay Prashad: “L’occidente coloniale è in declino. Stiamo assistendo a un genocidio in Palestina. Dovremmo volgere lo sguardo ai sogni dimenticati del Progetto Terzo Mondo – Bandung, Belgrado, L’Avana – non con nostalgia, ma come un necessario esercizio di memoria”. Il quarto membro della giuria, Marta Kuzma, è preside della scuola di Arte a Yale, che sotto di lei ha fatto notizia per aver eliminato il famoso corso di Storia dell’arte perché “eurocentrico”, sostituito da nuovi corsi come “Arti decorative globali” e “Arti della via della seta”. L’ultima della giuria, Giovanna Zapperi, professoressa di Storia dell’Arte contemporanea a Ginevra, scrive su magazine come Jacobin Italia contro “la violenza epistemica della razionalità occidentale e dell’uomo bianco suo creatore”. La ragione, la scienza, l’universalismo – pilastri dell’arte rinascimentale, dell’espressionismo e delle avanguardie – diventano strumenti di dominio patriarcale e razziale. L’uomo bianco non è più solo colpevole di imperialismo: è colpevole di aver pensato il mondo come intelligibile. Anche Adriano Pedrosa, curatore della precedente Biennale, aveva scelto come titolo “Stranieri ovunque”.