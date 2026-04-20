Il sonno e i sogni compagni della scrittura. Parla Michael Cunningham

Michael Cunningham è apparsa in tutta la sua evidenza sin dal suo esordio, " La raffinata qualità letteraria del lavoro diè apparsa in tutta la sua evidenza sin dal suo esordio, " Una casa alla fine del mondo ", ma la popolarità è arrivata con il premio Pulitzer per "Le ore", riuscitissima riflessione su Virginia Woolf e la sua opera, diventato poi un film di successo con Nicole Kidman. Originario di Cincinnati, nell’Ohio, compirà a novembre 74 anni, e ha deciso di tornare a vivere a NewYork dopo un breve periodo in California: “Non so cosa mi sia venuto in mente quando ho pensato di andar via, non c’è nulla come questa città, e una volta che ci hai vissuto ti rimane dentro la sua energia e anche quando scegli luoghi più belli c’è qualcosa che ti lascia insoddisfatto.”

È difficile non rimanerne affascinati: è brillante, spiritoso, generoso e ha il talento di farti sentire sempre al centro della sua attenzione. Non c’è nulla di costruito in questo atteggiamento, si tratta di qualcosa che nasce dal cuore, come il suo essere nello stesso tempo umile e glamour. Quando gli ho chiesto di partecipare a questa serie di interviste si è detto onorato di far parte di un gruppo di scrittori che ammira profondamente.

Partiamo dal suo primo ricordo.

Avevo tra i due e i tre anni. Vivevamo al primo piano di una casa in Ohio. Un’altra famiglia abitava al pian terreno. Io stavo scendendo le scale da solo, senza permesso. Ricordo che mi tenevo alla base della ringhiera e avanzavo letamente. Ho guardato attraverso la porta aperta dell’appartamento al piano di sotto e ho visto una donna che teneva in braccio il suo bambino. Potrei averlo inventato, ma se riesco a evocarlo in modo così vivido, credo che valga come un ricordo.

Come definirebbe il ruolo della scrittura nella sua esistenza?

Ho passato tutta la mia vita cercando di capirlo.

Segue una routine quando scrive?

Devo farlo come prima cosa al mattino: mi alzo dal letto, preparo il caffè e mi metto subito al lavoro. Ho bisogno del sonno e dei sogni per accompagnarmi nella scrittura. Si potrebbe dire che ho la necessità di mantenere una sorta di semi-realtà onirica per poter scrivere narrativa.

Quali sono i libri che hanno avuto importanza maggiore nella sua formazione?

Potrei facilmente nominarne più di cento, così, su due piedi. I libri che sembrano essere rimasti con me più a lungo, per ragioni un po’ misteriose, sono: La signora Dalloway e Gita al faro di Virginia Woolf; Note del guanciale di Sei Shonagon; Anna Karenina di Tolstoj; Il cineamatore di Walker Percy. Come puoi vedere, non c’è uno schema logico.

Chi è secondo lei il più grande eroe dimenticato della letteratura?

Ce ne sono così tanti. Gli eroi dimenticati superano per numero quelli riconosciuti. Ecco alcuni nomi: Yiyun Li, Steven Millhauser, Jenn Alandy Trahan, David Quammen.

Esiste qualche libro che ha amato e che ora non riesce più ad apprezzare?

Per lo più ci sono libri che ho superato, testi che permeerano enormemente importanti quando avevo dieci, quindici o vent’anni, ma che ora mi sembrano troppo sentimentali, troppo moralistici, troppo meccanicamente costruiti, e così via. Tuttavia, erano importanti per me quando ero giovane e questo li rende per definizione, importanti anche adesso, anche se non ho intenzione di rileggerli. Sospetto che siano ancora importanti per i giovani lettori di oggi. Non vorrei nominarli.

Esiste uno scrittore che ammira, del quale tuttavia combatte o disprezza le idee?

Non riesco a immaginare un libro che ammiro e che contiene idee con cui sono profondamente in disaccordo, ma mi capita a volte di discutere con chi ritiene che la vita personale e le ideologie degli scrittori diminuiscono l’ammirazione per le loro opere. Io non la penso così: se escludiamo gli scrittori con convinzioni che consideriamo riprovevoli, pensa a quanti grandi libri perderemmo. Antisemitismo? Addio a F. Scott Fitzgerald ed Edith Wharton. Razzismo? Niente più Flannery O’Connor o Carson Mc-Cullers. Misoginia? Sparirebbe circa la metà degli scrittori maschi mai esistiti.

Qual è il suo rapporto con la religione? Crede in Dio?

Credo in un mio Dio privato. Non sono attratto dalle religioni organizzate.

Sto chiedendo a tutti gli scrittori che intervisto se ritengono che il linguaggio delle immagini sia danneggiando o addirittura uccidendo quella della parola.

Le parole continueranno a esistere anche dopo tutti i nostri funerali.

Esiste qualcosa che la letteratura può fare e il linguaggio delle immagini non riesce a realizzare in maniera compiuta, e viceversa?

In effetti sì. La letteratura è superiore a qualsiasi altra cosa nel suscitare empatia. Può mostrarci com’è essere qualcun altro, anche solo perché non è limitata a come le persone appaiono e a ciò che dicono. Il cinema, d’altra parte, può abbracciare interi paesaggi e luoghi nella loro interezza. Gli scrittori sono limitati a una manciata di dettagli, con cui cercano di evocare un paesaggio o una stanza. Il cinema può soffermarsi di passaggio su un segno strano su un muro o sull’immagine fugace di un corvo che vola oltre una finestra, che gli spettatori registrano in modo subliminale. Se gli scrittori menzionano il segno o il corvo, di solito attirano troppa attenzione su di essi.

Lei ha prodotto il film Evening, tratto dal romanzo di Susan Minot: com’è stata quell’esperienza? Ha imparato qualcosa di inaspettato?

Ho imparato che per fare un film servono almeno cento persone, tutte impegnate in una qualche formadi unità. Hoappreso che una certa alchimia condivisa è importante, anche se non deve essere necessariamente positiva. La volatilità può funzionare, se c’è una scintilla abbastanza forte. Ho imparato quanto sia difficile realizzare qualsiasi film: il fatto che alcuni siano buoni e pochi siano grandi è letteralmente un miracolo.

Ha curato un libro di poesia e prosa di Walt Whitman: qual è la sua più grande lezione? C’è qualcosa della sua arte che parla ancora oggi?

Come ogni grande scrittore, la sua opera trascende il tempo in cui ha vissuto e creato e parla direttamente a noi oggi. Non penso agli scrittori come artisti che ci hanno insegnato una lezione, se non nel dimostrare che la vita può essere evocata usando soltanto inchiostro, carta e le parole del dizionario.

Lei insegna Scrittura Creativa a Yale: oltre al talento, c’è qualcosa che è impossibile insegnare?

In teoria, ovviamente, il talento è impossibile da insegnare, ma negli anni ho avuto studenti che si ostacolavano da soli— scrivendo, per esempio, in modo troppo tradizionale o troppo sperimentale. Intendo troppo tradizionale o troppo sperimentale per loro. Ho lavorato con studenti che, per una ragione o per un’altra, scrivevano nel modo in cui pensavano di dover scrivere: nel momento in cui hanno imparato a scrivere con sincerità il loro lavoro ha avuto delle trasformazioni notevoli.

Possiamo affermare che Virginia Woolf è un punto di riferimento nella sua vita e nella sua scrittura? Se la riposta è sì, può chiarirmi perché e in che modo?

La Signora Dalloway è stato il primo libro “serio” che ho letto. Avevo quindici anni e fino ad allora non ero stato particolarmente interessato alla letteratura. Ma quando mi sono trovato di fronte al modo in cui era scritto —per me si trattava più del linguaggio che della storia— ho avuto la sensazione di aver vissuto tutta la vita in un villaggio remoto, ascoltando solo occasionali canzoni stonate, con qualcuno che all’improvviso mi aveva portato ad ascoltare una sinfonia.

Flannery O’Connor disse: “Come potrebbero esserci sorprese per il lettore se non ce ne sono state per lo scrittore?” Lei è d’accordo?

Sì, sono d’accordo. Ho scoperto che se mi rendo troppo chiaramente conto di dove sta andando una storia, i personaggi -che devono renderne compiuto lo sviluppo- tendono a trasformarsi in dipendenti dalla storia stessa. Sono quindi con Flannery O’Connor su questa idea di sorpresa e libertà. Detto questo, conosco scrittori straordinari che pianificano tutto in anticipo: è una questione di ciò che funziona per ogni singolo autore.

Un momento memorabile nella vita di New York è stato quando ha letto ad alta voce Le fiabe dei fratelli Grimm al Brooklyn Museum.

Mi è piaciuto moltissimo. Amo sempre leggere ad alta voce davanti a gente sconosciuta. Pubblicare un racconto o un romanzo è come sigillarlo in una bottiglia e gettarlo nell’oceano. Non sai mai dove potrebbe arrivare, o se arriverà da qualche parte. Leggere a persone reali, lì davanti a te, dà a ciò che stai leggendo— da una fiaba al primo capitolo di un tuo libro— molta più vita.

Il suo libro La regina delle nevi prende il nome dal personaggio di Hans Christian Andersen: che importanza rivestono per lei le fiabe?

Molti di noi amano le fiabe. Da bambini, sono le prime storie che ci vengono raccontate e diventano mitiche. Io, ad esempio, conoscevo Le dodici principesse danzanti molto prima di aver sentito parlare di Persefone.

Qual è il suo parere su Andersen rispetto ai fratelli Grimm?

Come sappiamo, Andersen scriveva storie originali mentre i fratelli Grimm viaggiavano per la Germania, trascrivendo le fiabe popolari che ascoltavano. In generale (molto in generale) le storie di Andersen tendono a finire in modo più speranzoso rispetto a quelle dei fratelli Grimm, il che suggerisce che gli abitanti dei villaggi tedeschi fossero meno ottimisti di Andersen.

Una curiosità: Charles Dickens provava una tale antipatia per Andersen che il personaggio di Uriah Heep, in David Copperfield, è chiaramente basato su di lui. Un’altra curiosità: i fratelli Grimm non parlavano direttamente con i contadini, ma con gli aristocratici per cui lavoravano, i quali riferivano loro le storie ascoltate dai propri servitori.

Ritiene che scrivere rappresenti un atto politico?

È intrinsecamente politico nel senso che, come detto, promuove l’empatia. Una persona empatica è meno incline a pensare che sia una buona idea bombardare scuole in altri paesi, o a ritenere che non sia un grosso problema se le riserve d’acqua nelle piccole città sono radioattive a causa di perdite nucleari.

La quota di mercato dei libri non di lingua inglese negli Stati Uniti è circa il 4%: qual è il suo commento?

Èimbarazzante. Gli americani sono notoriamente riluttanti a leggere libri di autori stranieri tradotti in inglese. Mi dispiace dirlo, ma questo si accorda con un generale disinteresse di questo paese per la vita di chiunque non sia americano. Non posso offrire alcuna giustificazione.

Come ha visto cambiare l’America dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump?

In troppi modi per poterli contare. Basta guardare le notizie in qualsiasi giorno, in qualsiasi paese. L’amministrazione Trump non è solo un disastro per l’America, ma per il mondo intero.

Gli elettori americani hanno eletto un presidente nero ma non sono riusciti due volte a eleggere una donna: qual è il suo commento?

Direi che sembra che gli americani siano un po’ più misogini che razzisti.

Ritiene che Donald Trump rappresenti un’eccezione nella storia americana o una conseguenza inevitabile?

È una domanda che discutiamo spesso, in America. Non c’è bisogno che ti parli del lato oscuro della storia americana—lo sterminio dei popoli indigeni e la schiavitù non rappresentano nemmeno la storia nella sua intera tragicità, ma ne sono una parte importante. Quindi è difficile negare una consequenzialità nell’elezione di Trump, non una ma due volte. D’altra parte, nel 2016 non ha vinto il voto popolare, e nel 2024 ha vinto con un margine ridotto, qualunque cosa lui sostenga. Sembra quindi che sia stato, da un lato, un esito terribilmente logico della storia americana e, dall’altro, la persona sbagliata al momento “giusto”.

C’è qualcosa che le piace o ammira in Trump e che i suoi avversari dovrebbero imitare?

Non mi viene in mente nulla.

Un’altra domanda che pongo ripetutamente è se Trump rappresenti, tra molti altri fattori, anche una reazione agli eccessi della cultura woke e del politicamente corretto: lei è d’accordo?

Non del tutto. Sì, la cultura “woke” a volte può essere stata esigente in maniera irragionevole, ma questo aspetto è stato enfatizzato come se fosse dominante, mentre riguarda una piccola minoranza di estremisti. Siamo forse contenti di vedere la persecuzione di persone che sostengono l’uguaglianza razziale e di genere, i diritti uguali per tutti e la tutela dell’ambiente, solo per citare alcuni elementi che sono stati cancellati dalla destra? Io non lo sono. Dobbiamo davvero liquidare ciò che chiamiamo “wokeness”, con la sua pur imperfetta promozione dei diritti umani, perché alcune persone hanno fatto polemica sui pronomi? Non credo.

La sinistra è stata accusata di essere diventata sempre più elitaria: lei è d’accordo?

No. Ancora una volta, una minoranza dei “woke” viene accusata di rappresentare un’enorme popolazione, molti dei quali lottano semplicemente per il diritto fondamentale all’uguaglianza. Prendiamo ad esempio l’enorme ricchezza di alcune persone di destra che lottano per avere sempre più agevolazioni fiscali e non fanno nulla per nessuno al di fuori di se stessi: non potremmo considerare anche loro elitari? Se non lo sono, cosa era, per esempio, Luigi XIV?

Qual è il ruolo dell’artista e dell’intellettuale in questa situazione politica?