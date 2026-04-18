I dolori di Lena Dunham, che ha ballato un tango tossico con la celebrità

Oltre alla droga e all’alcool, il memoir “Famesick” – pubblicato da Random House e uscito ieri (grazie Amazon, che in tempo reale fornisci gli e-book) – racconta relazioni sentimentali violente. Una in particolare con Adam Driver, quando giravano “Girls”. Sapevamo che la serie era assai autobiografica, ma non fino a questo livello di precisione – del resto, Lena Dunham chiarisce prima di cominciare “questo non è un libro inventato”. Poi precisa: “Qualche dettaglio è stato cambiato, sono venuti in aiuto taccuini, diari, e-mail, referti medici”. Indispensabili, i referti, per certificare le molte sofferenze della scrittrice, che soffriva e soffre di endometriosi (c’è tutta una letteratura in proposito, medica e no, se volete maggiori ragguagli). Lena Dunham confessa di aver ballato un “toxic tango” con la celebrità e i media. Ora è sposata con Luis Felber, il suo cuore di fanciulla ha voluto l’abito bianco e un fiocco in testa. Nel 2018 per presenziare al Gala del Metropolitan ebbe un permesso speciale, e i suoi ricordi sono avvolti in una nebbia. Allo scoccare della mezzanotte, fu caricata su un Suv e riportata nel rehab in Massachusetts.