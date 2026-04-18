Come abitare la nuova scomodità del mondo. La risposta ottimista in un saggio

Con il suo saggio “La fine della fine della storia. Abitare la scomodità del mondo”, Gabriele Segre si cimenta in un esercizio arduo: la ricerca di un racconto globale in grado di qualificare la crisi internazionale che stiamo vivendo. Il concetto fondamentale di questo libro è quello del lutto. Segre associa la politica internazionale alla psicologia per illustrare come sia necessario mettersi in lutto per il mondo che fu, al fine di proiettarsi meglio nel mondo che sarà. Il merito del saggio sta nell’associare a una puntigliosa analisi delle evoluzioni internazionali alcune considerazioni psicologiche fondamentali, utili a determinare gli strumenti necessari per superare la crisi. Non a caso, l’autore rimette in discussione un concetto chiave: quello della “fine della storia”, che non interpreta in modo ciclico, ma come una crisi strutturale. Colpiscono i passaggi in cui Segre dimostra come la nostra relazione odierna con la tecnica sia diventata più un problema che una soluzione. Essa costituisce infatti una forma di prigione cognitiva dalla quale fatichiamo a liberarci per rinnovare il nostro sguardo sul mondo. La denuncia di un “dominio dei dati” che esercita una forma di totalitarismo cognitivo sulle scelte appare di grande lungimiranza. Segre propone una lettura geopolitica delle crisi, a cui affianca una critica serrata della digitalizzazione sfrenata. Questo connubio non solo riduce le nostre possibilità concrete in un mondo reso più complesso e aggressivo, ma ci rinchiude anche in spiragli di percezione ristretti, “chiusi nelle nostre camerette”, dove la ripetizione ossessiva degli stessi messaggi negativi produce un ulteriore effetto di regressione collettiva e individuale.