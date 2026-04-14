L’Italia su Israele impari da Kundera: chi è minacciato si gemella militarmente
Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione dell'accordo automatico per la Difesa con Gerusalemme. Ma altri paesi, come la Germania e gli Emirati, quell’accordo lo stanno blindando perché comprendono le minacce esistenziali in un modo che le nazioni dell’Europa occidentale, che hanno goduto di pace e prosperità, sembrano non capire
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Foto Ansa
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Giulio Meotti è giornalista de «Il Foglio» dal 2003. È autore di numerosi libri, fra cui Non smetteremo di danzare. Le storie mai raccontate dei martiri di Israele (Premio Capalbio); Hanno ucciso Charlie Hebdo; La fine dell’Europa (Premio Capri); Israele. L’ultimo Stato europeo; Il suicidio della cultura occidentale; La tomba di Dio; Notre Dame brucia; L’Ultimo Papa d’Occidente? e L’Europa senza ebrei.