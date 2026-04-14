L’Italia su Israele impari da Kundera: chi è minacciato si gemella militarmente

Sarà che la piccola nazione baltica spende il 5,4 per cento del prodotto interno lordo per la Difesa – la percentuale più alta della Ue – e che modella la sua difesa sulla formula israeliana. Le forze estoni, come quelle lettoni, sono equipaggiate coi missili anticarro Spike e sistemi Blue Spear israeliani in grado di trasformare il Baltico in una zona di fuoco. I contratti per droni, sensori e sistemi di difesa aerea continuano ad affluire da Israele nell’ambito di una missione collettiva di sopravvivenza. La Elbit, principale azienda della Difesa dello stato ebraico, è intanto diventata la società israeliana di maggior valore a Wall Street con una capitalizzazione di 22,5 miliardi. Sono due i mega contratti firmati dalla Elbit in questi mesi. Il primo con gli Emirati arabi uniti per 2,3 miliardi e che prevede la fornitura di sistemi di difesa. L’altro accordo, per 3,5 miliardi, è con la Germania per l’acquisizione del sistema antimissilistico Arrow 3 israeliano e impiegato nella guerra con Teheran. Ieri c’è stato invece l’annuncio di Giorgia Meloni della sospensione dell’accordo automatico per la Difesa con Gerusalemme. “Non abbiamo un accordo di sicurezza con l’Italia, abbiamo un memorandum d’intesa di molti anni fa che non ha mai avuto un contenuto concreto: non danneggerà la nostra sicurezza”. Questa la risposta di Gerusalemme.